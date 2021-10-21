وفد من البرلمان التركي يبحث في فرنسا ظاهرة معاداة الإسلام

التقى هاكان تشاوش أوغلو رئيس لجنة قضايا حقوق الإنسان التابعة للبرلمان التركي مع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بالعاصمة باريس.

وأفادت وكالة الأناضول أن الوفد المكون من نواب في البرلمان، بحث مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي "ظاهرة معاداة الإسلام".

وأعلن تشاوش أوغلو عقب الاجتماع في مقر السفارة التركية بباريس، أنهم شكلوا لجنة فرعية داخل لجنة التحقيق في مجال حقوق الإنسان حول تصاعد معاداة الإسلام والعنصرية.

وأشار إلى أنهم يواصلون تحقيقاتهم ولقاءاتهم مع عدد من الدول الأوربية، وخاصة فرنسا، واصفاً الاجتماع بأنه كان إيجابيا للغاية.

ورفض تشاوش أوغلو ربط الإسلام بالإرهاب، أو ربط أي جريمة يرتكبها شخص مسلم بالإسلام.