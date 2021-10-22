أردوغان: حجم استثمارات تركيا في إفريقيا بلغ 6 مليارات دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حجم استثمارات بلاده المباشرة في القارة الإفريقية تبلغ 6 مليارات دولار.

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول جولته الإفريقية التي شملت أنغولا وتوغو ونيجيريا، وانتهت يوم أمس الخميس.

وأرفق الرئيس التركي مع التغريدة انفوغرافيك يوضح الاستثمارات التركية بإفريقيا التي بلغت 6 مليارات دولار، ومساعدات تنموية بقيمة 8.7 مليار دولار، كما تم تأسيس مجلس أعمال مشترك مع 45 دولة إفريقية.

وأضاف أردوغان" هدفنا تحقيق الربح مع إفريقيا والتنمية والنمو والسير معا".