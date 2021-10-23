أقار: سنتعامل مع تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي في الزمان والمكان المناسبين

أكد وزير الدفاع خلوصي أقار أن تركيا ستقوم "بما يلزم في الزمان والمكان المناسبين"، للتعامل مع تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين بمقر البعثة الدائمة لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، بعد مشاركته في اجتماع وزراء دفاع الحلف خلال اليومين الماضيين.

وردا على سؤال حول هجمات تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في شمال سوريا، قال أقار: "نتابع الأحداث هناك عن كثب، وسنقوم بما يلزم في الوقت والمكان المناسبين".

كما شدد أقار على أن وجود قوات بلاده في محافظة إدلب يسهم في منع مجازر النظام السوري وحصول موجات هجرة جديدة.

وقال الوزير: "وجودنا في إدلب مهم، تواجدنا هناك يمنع مجازر النظام، وهذا يحول دون حدوث موجات الهجرة والتطرف".