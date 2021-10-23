وزير الخارجية التركي يزور مقبرة الجنود الأتراك في كوريا الجنوبية

زار وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أضرحة الجنود الأتراك في النصب التذكاري الأممي، في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة عبر تويتر، السبت، إنه زار قبور الجنود الأتراك الذين سقطوا خلال الحرب الكورية، الواقعة ضمن النصب التذكاري للأمم المتحدة في بوسان.

ووضع تشاوش أوغلو إكليلا من الزهور في المقبرة، كما تلا بعض الأدعية على أرواح الشهداء الأتراك.

وفي 25 يونيو/ حزيران 1950، اشتعل فتيل الحرب، عندما هاجمت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية، ليتوسع نطاقها بعدما تدخلت الأمم المتحدة، وأرسلت 16 دولة على رأسها تركيا والولايات المتحدة مساعدات عسكرية إلى كوريا الجنوبية، لتصمد في وجه الصين التي كانت تدعم بيونغ يانغ.

ولم تتردد تركيا في المشاركة في الحرب الكورية، وأرسلت خلال سنوات الحرب قرابة 56 ألفا و538 جنديا وضابطا، بحسب تصريحات للمقدم المتقاعد شكري طاندوغان، رئيس جمعية المحاربين القدامى.

وانتهت الحرب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 يوليو/ تموز 1953، دون توقيع معاهدة سلام دائم بين الكوريتين.