وزير الدفاع التركي: بدأنا الأعمال الفنية لتوريد طائرات إف-16 من الولايات المتحدة

أعلن وزير الدفاع خلوصي أقار بدء الأعمال الفنية المتعلقة باستيراد طائرات حربية من طراز إف-16 من الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين بمقر البعثة الدائمة لتركيا لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، بعد مشاركته في اجتماع وزراء دفاع الحلف.

وأضاف أقار أن معدل التوطين في صناعات الدفاع في تركيا اقترب من 80 في المئة.

وأوضح قائلا: "نحن قادرون على تلبية العديد من احتياجاتنا العسكرية محليًا، ولدينا احتياجات أخرى ينبغي تلبيتها أيضًا".

وأضاف: "بدأ العمل الفني مع حليفتنا الاستراتيجية وصديقتنا الولايات المتحدة الأمريكية لتوريد طائرات من طراز "blok 70 Viper F16" وتحديث المقاتلات التي لدينا".

وأشار إلى أن تقوية الجيش التركي تعني أيضًا تعزيز القوة الدفاعية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وردا على سؤال حول اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي لويد جيمس أوستن، قال أقار: "ستُعقد قمة القادة في روما في 30 أكتوبر. وسيلتقي رئيسنا بالسيد بايدن. نحاول المساهمة من خلال لقائنا هنا بقدر ما نستطيع لكي يكون اللقاء المقبل بين الرئيسين بناءً وإيجابياً ويتمخض عنه حل المشاكل العالقة".

وفي 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أن ملف مقاتلات إف-16 له صلة بمقاتلات إف-35، وأن العرض بهذا الخصوص صدر من الجانب الأمريكي وليس من تركيا.

وبين أن الموضوع الذي يهم تركيا هو أنها دفعت مليارا و400 مليون دولار، لمشروع مقاتلات إف-35، وما تناقلته وسائل الإعلام هو عرض أمريكي لبيع تركيا 40 مقاتلة من طراز إف-16 مقابل ذلك.

يشار إلى أن واشنطن لم تسلم تركيا مقاتلات إف-35 رغم دفع ثمنها، بذريعة تزود أنقرة بمنظومة إس- 400 الروسية للدفاع الجوي وذلك بعدما أحجمت الولايات المتحدة عن تزويد تركيا بمنظومات باتريوت.