وكالة "ستاندرد آند بورز" تبقي على تصنيفها الائتماني لتركيا مع نظرة مستقبلية مستقرة

أبقت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لتركيا بالعملة الأجنبية عند "B+"، وبالعملة المحلية (الليرة) عند "BB-"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

جاء ذلك في تقرير للوكالة نشرته الجمعة، أكدت فيه أن نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لتركيا "مستقرة".

وأوضحت أن الانتعاش الكبير في الصادرات التركية والأنشطة الاقتصادية داخل البلاد، ساهمت في مقاومة تبعات جائحة كورونا، معربة عن توقعاتها في تسجيل الاقتصاد التركي نموا بمعدل 8.6 بالمئة بنهاية العام الجاري.

وتوقعت الوكالة تسجيل الاقتصاد التركي نموا بمعدل 3.3 بالمئة عام 2022، و3.1 بالمئة في كل من 2023 و2024.

وفيما يخص توقعات نسب البطالة في تركيا، أفاد التقرير أن النسبة لعام 2021 تبلغ 12.6 بالمئة، وأنه من المنتظر أن تنخفض إلى 12,2 بالمئة في 2022، وإلى 11.2 بالمئة في 2023.

الوكالة توقت أيضًا أن يسجل التضخم بنهاية العام الحالي 17.3 بالمئة، و12 بالمئة عام 2022، و9.5 بالمئة في 2023، و9.2 بالمئة في 2024.