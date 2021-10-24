وزير السياحة والثقافة التركي يصل الدوحة في زيارة رسمية

التقى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير السياحة والثقافة التركي محمد نوري آرصوي، بالعاصمة القطرية الدوحة، وتباحث الطرفان طرق تعزيز علاقات التعاون الثنائي.

والسبت، بدأ وزير السياحة والثقافة التركي محمد نوري آرصوي، زيارة لقطر، تستمر يومين.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره سفير تركيا مصطفي كوكصو "استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها في شتى المجالات"، حسب المصدر.

وفي سياق متصل، أجرى آرصوي زيارة لمكتبة قطر الوطنية، التقى خلالها رئيس المكتبة وزير الدولة، حمد بن عبد العزيز الكواري.

وخلال الزيارة، شارك الوزير التركي في حفل إهداء سفارة بلاده كتبا للمكتبة، بمناسبة الذكرى الـ 98 لتأسيس الجمهورية التركية، التي توافق الجمعة 29 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

وشملت الكتب التي أهدتها السفارة لمكتبة قطر الوطنية، كتبا حول عيد الجمهورية والمؤسس مصطفى كمال أتاتورك.

وتحتفل تركيا، يوم الجمعة المقبل بالذكرى الـ 98 لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر 1923؛ وستقام فعاليات مختلفة بالمناسبة في كافة أنحاء البلاد وسفاراتها بالخارج.

وتشهد العلاقات القطرية التركية تعاوناً استراتيجياً شاملاً في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية.