أردوغان يزور أذربيجان الثلاثاء

يجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة عمل تستمر لمدة يوم واحد إلى أذربيجان غدا الثلاثاء، تلبية لدعوة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم الاثنين، فإن أردوغان سيشارك علييف مراسم افتتاح مطار فضولي الدولي، ووضع حجر الأساس لمشاريع تساهم فيها تركيا بإقليم قره باغ المحرر من الاحتلال الأرمني.

كما سيبحث الرئيسان كافة جوانب العلاقات التركية الأذربيجانية، والخطوات الواجب اتخاذها لتعميق التعاون بين البلدين، كما سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وسبق وأن أجرى الرئيس التركي زيارتين رسميتين لأذربيجان في ٩ ديسمبر/كانون الأول 2020، و15 يونيو/حزيران 2021.