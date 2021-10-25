تفويض إرسال قوات إلى سوريا والعراق ولبنان على جدول أعمال البرلمان غداً

سيناقش البرلمان التركي في جلسته العمومية الثلاثاء المقبل، مذكرة رئاسية لتمديد تفويض الحكومة حول إرسال قوات عسكرية إلى سوريا والعراق، وتمديد مهام القوات المسلحة المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان (اليونيفيل).

وذكر مراسل الأناضول أن البرلمان التركي سيناقش، الثلاثاء، قرارات رئاسية تتعلق بتمديد فترة إرسال القوات إلى الخارج ، وهي العراق وسوريا ولبنان.

والأربعاء، قدمت الرئاسة التركية مذكرة إلى البرلمان لتمديد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن إرسال قوات لتنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين اعتبارا من 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأكدت المذكرة المذيلة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر.

وفي سياق متصل، قدمت الرئاسة التركية مذكرة أخرى للبرلمان بشأن تمديد مهام القوات المسلحة المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل" لعام آخر اعتبارا من 31 أكتوبر الجاري.