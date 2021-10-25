وزارة الخارجية التركية: نتابع بقلق الأحداث الجارية في السودان

أعربت وزارة الخارجية التركية عن قلقها العميق من الأنباء الواردة عن حدوث محاولة انقلاب على الديمقراطية في السودان.

وأكدت الوزارة في بيان، الاثنين، على تطلعاتها الكبيرة حيال "تمسك جميع الأطراف في السودان بالالتزامات الواردة في الإعلان الدستوري وبعدم تعطيل المرحلة الانتقالية".

وفجر الاثنين، شهدت الخرطوم سلسلة اعتقالات طالت عددا من الوزراء في الحكومة الحالية، وقادة من قوى إعلان الحرية والتغيير (المكون المدني للائتلاف الحاكم).

فيما أعلنت وزارة الإعلام السودانية، عبر حسابها على "تويتر"، أن قوة من الجيش السوداني اعتقلت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد رفضه تأييد ما وصفته بـ"الانقلاب".

وظهر اليوم، أعلن القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ بالبلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.