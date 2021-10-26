أردوغان يشارك في افتتاح مطار فضولي الدولي في أذربيجان

وصل الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، تلبية لدعوة من نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

ووصلت طائرة الرئيس التركي مطار "فضولي الدولي" وهو أول مطار شيدته أذربيجان على أراضيها المحررة من الاحتلال الأرميني قبل عام.

وأصبح أردوغان أول رئيس يهبط في المطار المذكور، حيث كان في استقباله الرئيس علييف.

وقام الرئيسان بقص شريط الافتتاح للمطار الجديد، ثم قاما بجولة في مبناه واطلعا على معلومات حوله.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء، الخارجية مولود تشاوش أوغلو، والبيئة والتطوير العمراني مراد كوروم، والدفاع خلوصي أقار، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.

وتستمر الزيارة ليوم واحد، وسيشارك أردوغان مع نظيره الأذربيجاني في مراسم وضع حجر أساس لمشاريع تساهم فيها تركيا في إقليم قره باغ المحرر من الاحتلال الأرميني.

كما يشارك أردوغان في وضع حجر الأساس للطريق السريع في زانجيلان.

ويبحث الرئيسان كافة جوانب العلاقات التركية الأذربيجانية، والخطوات المزمع اتخاذها لتعميق التعاون بين البلدين، كما يتبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الراهنة فضلا عن العلاقات الثنائية.