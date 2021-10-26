ألطون يفند مزاعم التلفزيون الألماني حول أزمة السفراء ويطالبه بالاعتذار

رفض مدير الاتصالات الرئاسية في تركيا، فخر الدين ألطون، اليوم الثلاثاء، ما جاء في تقرير صادر عن تلفزيون دويتشه فيله الألماني (DW) حول مزاعم تصرحات لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، تتعلق بالأزمة الأخيرة بين أنقرة وسفراء الدول الـ10.

وقال ألطون في تغريدته على موقع تويتر: "إنكم لا تصدرون أخبارًا كاذبة فحسب، بل وتسممون العلاقات التركية الألمانية أيضًا".

ووفق ما نشره ألطون، فقد نفى تشاوش أوغلو إدعاءات تلفزيون دويتشه فيله بخصوص رسالته إلى الرئيس أردوغان حول أنه في حال غادر سفراء الدول العشر فسيغادر هو أيضا الوزارة.

مضيفا: "رغم ذلك، فأنتم مصرون على هذه الكذبة، إذا كنتم تعملون بالصحافة حقاً، فعليكم سحب هذا الخبر الكاذب والاعتذار".