تركيا تستكمل مشروع نظام الأمن الحدودي بطول 1005كم

استكملت تركيا في سبتمبر/أيلول الماضي بناء جدران أمنية بطول 1005 كيلو متر من حدودها، أي ما يعادل 34 بالمئة من إجمالي حدودها البرية.

وأشار البرنامج السنوي للرئاسة التركية لعام 2022، إلى أن مشروع نظام الأمن الحدودي يهدف إلى منع الهجرة غير الشرعية والعبور الغير قانوني من وإلى البلاد.

وأظهرت بيانات برنامج الرئاسة التركية أن بناء الجدار قد استكمل على طول 837 كيلو مترا من إجمالي الحدود الجنوبية البالغ طولها 1295 كيلو مترا.

كما استكمل بناء جدار بطول 168 كيلو متر على الحدود الشرقية البالغ طولها 1182 كيلو مترا.

وكانت تركيا أطلقت مشروع نظام الأمن الحدودي عام 2015، مع تزايد موجات الهجرة غير النظامية، إضافة إلى أعمال التهريب.