خبراء أجانب يثنون على قطاع خدمات الطوارئ في تركيا ومعالجته لجائحة كورونا

أشاد خبراء أجانب بما حققه قطاع خدمة الطوارئ في تركيا خاصة خلال أزمة جائحة كورونا، خلال مشاركتهم في عدد من المؤتمرات الطبية بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد.

وقال إريك ريفو الرئيس المشارك للجنة التطبيقات السريرية لدى الاتحاد الدولي لطب الطوارئ، ورئيس قسم الطوارئ في مستشفى لاريبوازيو الفرنسية، إن الأطباء والممرضين في تركيا لديهم قدرات واسعة في الجانب العملي.

مضيفا أنهم استفادوا من خبرات زملائهم الأتراك في كيفية إدارة خدمات الطوارئ المزدحمة، مشيرا إلى أن الأطباء الأتراك والممرضين يقدمون يوميا لآلاف الأشخاص في قسم الطوارئ خدمات متعددة، بينما لا يتجاوز هذا العدد الـ 200 في فرنسا.

من جانبه قال الرئيس السابق لجمعية طب الطوارئ الأمريكية باول كيفيلا، إنهم يواجهون صعوبات كبيرة في الولايات المتحدة في التعامل مع وباء كورونا، مشيدا بطريقة تعامل تركيا مع إدارة الأزمة، وواصفا إياها بأنها من أفضل الدول التي تعاملت مع الوباء.