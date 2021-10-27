أردوغان: سألتقي بايدن في غلاسكو وملف "إف 35" يتصدر المحادثات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن، في مدينة غلاسكو باسكتلندا، وأن ملف طائرات "إف 35" سيكون البند الأهم في المحادثات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة خلال عودته من أذربيجان التي زارها الثلاثاء.

وتستضيف غلاسكو الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وحول موضوع السفراء العشرة في أنقرة، قال أردوغان إن "الخطوة التي اتخذناها ليست استعراضا للقوة تجاه أحد، بل تعني فقط أن العاملين لدى تركيا لا يمكنهم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأضاف: "على السفراء العاملين لدى تركيا معرفة عواقب الأمور جيدا، وكل من لا يعلم ذلك قمنا بتذكيره بالمادة 41 من اتفاقية فيينا".

وفي تعليقه على عناوين الصحف الأمريكية في هذا الإطار، قال الرئيس التركي: "أنا في موقف هجومي، ولا يوجد في قاموسي كلمة تراجع أبدا".