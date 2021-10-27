أردوغان يدعو منظمة التعاون الإسلامي للمناداة بعالم أكثر عدلاً

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن على الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي"، رفع أصواتهم عالياً لبناء عالم أكثر عدلاً.

جاء ذلك في رسالة مرئية أرسلها الأربعاء، إلى المؤتمر الوزاري الثامن حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية.

وأكد أردوغان على أن الوصول إلى الغذاء الكافي بشكل آمن، حق أساسي لكل فرد وليس امتيازاً.

ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لإعلاء صوتهم "من أجل عالم أكثر عدلاً"، مبيناً أن هذا الأمر مسؤولية على عاتقهم تجاه الإنسانية.

وشدد على حاجة البلدان الإسلامية إلى قطاع زراعي متطور ليس اقتصادياً فحسب، بل من الناحية الاستراتيجية أيضاً.

واختتم الرئيس التركي رسالته المرئية بإعرابه عن أمله في نجاح المؤتمر.