اجتماعات ولقاءات مثمرة لوكالة الفضاء التركية في "مؤتمر الفضاء الدولي" بدبي

بحثاً عن توقيع شراكات تساهم في تنفيذ أهداف برنامج الفضاء الوطني، تواصل وكالة الفضاء التركية اجتماعاتها مع الفاعلين المشاركين في "مؤتمر الفضاء الدولي".

وأفادت الوكالة، في بيان الأربعاء، أن تركيا أحرزت تقدما كبيرا في مجالات الفضاء في السنوات الماضية، ما جذب إليها أنظار دول العالم المختلفة.

وأوضحت أن هناك إقبال كبير من المؤسسات الدولية الفاعلة وشركات الفضاء الخاصة، لعقد اجتماعات مع الوفد التركي المشارك في فعاليات "مؤتمر الفضاء الدولي"، المقام بمدينة دبي، في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأشارت إلى أن رئيس "وكالة الفضاء التركية" سردار حسين يلدريم، أجرى مباحثات مع شركتي "تاليس إلينيا سبيس" الفرنسية و"تيليسباتزيو" الإيطالية، تناولت سبل التعاون المشترك ضمن نطاق وكالة الفضاء الأوروبية (ESA).

كما التقى يلدريم أيضا، بوفد مجلس الفضاء الوطني السويدي (SNSB)، ووفد وكالة الفضاء الحكومية الأوكرانية (SSAU)، فضلا عن العديد من الشركات الرائدة في مجال الفضاء أوروبيا وعالميا.