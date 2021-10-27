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الجيش الأوكراني يستخدم لأول مرة مسيرات "بيرقدار تي بي 2" في قصف الانفصاليين

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 27.10.2021 11:13
نماذج من بيرقدار أكنجي المسيرة الأناضول نماذج من بيرقدار أكنجي المسيرة (الأناضول)

أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، أنها استخدمت لأول مرة مسيرات تركية من طراز "بيرقدار تي بي 2"، وذلك لضرب الانفصاليين الموالين لروسيا.

ونشر الجيش الأوكراني على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو للمسيرات وهي تُستخدم لقصف الانفصاليين بمنطقة دونباس.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا منذ 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، إضافة لدعمها للانفصالين الموالين لها في دونباس.

وعلى مدار تلك السنوات تندلع اشتباكات في دونباس بين الحين والآخر، بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الذين أعلنوا استقلالهم المزعوم عام 2014.

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