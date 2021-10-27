بدعوة من الرئيس أردوغان.. رئيس تشاد يزور تركيا اليوم

يجري رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، محمد إدريس ديبي إتنو، زيارة رسمية إلى تركيا اليوم الأربعاء بدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما أعلنت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان الثلاثاء.

وأضافت أنه من المنتظر أن يتناول الجانبان العلاقات الثنائية بين تركيا وتشاد في كافة المجالات، وبحث سبل تعزيز التعاون.

ومن المنتظر أيضا أن يتبادل الجانبان وجهات النظر إزاء عملية الانتقال السياسي في تشاد، التي تشغل أيضا رئاسة الدورة الحالية لمجموعة دول الساحل الخمس (جي 5)، وتجمع دول الساحل والصحراء، فضلا عن التطورات الإقليمية والدولية.

وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، أعلن الجيش التشادي مقتل الرئيس ديبي (68 عاما)، متأثرا بجراح أصيب بها خلال تفقد قواته في الشمال، حيث يشن المتمردون هجوما لإسقاط نظامه الحاكم منذ 1990.

وتم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد (37 عاما) نجل الرئيس الراحل، لقيادة البلاد مدة 18 شهرا يعقبها إجراء انتخابات.

وتوفي ديبي بعد ساعات من إعلان فوزه رسميا بولاية سادسة في انتخابات رئاسية أجريت في 11 أبريل/ نيسان الماضي.