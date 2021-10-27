برزاني: لا نريد لإقليم شمال العراق أن يكون مصدر تهديد لتركيا

شدد رئيس إقليم شمال العراق، نيجيرفان برزاني، على أن تنظيم "بي كا كا" الإرهابي بات يشكل صداعاً لحكومة الإقليم، وأنه يعمل ضد الحكومة منذ البداية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها برزاني، الثلاثاء، خلال مشاركته في منتدى بعنوان "عراق مستقر لشرق أوسط مستقر" نظمه معهد أبحاث الشرق الأوسط ومقره مدينة أربيل، عاصمة الإقليم.

ولفت أن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية المركزية وحكومة الإقليم في 9 أكتوبر/تشرين أول 2020 وكان هدفها إنهاء وجود تنظيم "بي كا كا" في قضاء سنجار بمحافظة نينوى (شمال)، بات من المتعذر تنفيذها بسبب التنظيم.

وحول عمليات تركيا ضد التنظيم الإرهابي المذكور في العراق، قال برزاني "السبب الرئيس للعمليات" هو ذلك التنظيم، مضيفًا "فهو يمثل صداعًا لإقليم كردستان العراق، وفي الوقت نفسه لا يستطيع شن أية عملية داخل تركيا".

وزاد قائلا "إلا أن ذلك يجلب الفوضى لإقليم كردستان"، موضحًا أن التنظيم المذكور "هو السبب الرئيس الذي يخلق المشاكل، ولو لم يكن هو الذي يخلقها، فيمكننا بسهولة وبصوت عالٍ أن نقول لتركيا ليس من حقك القيام بهذا الأمر"، في إشارة للعمليات العسكرية التي تستهدف "بي كا كا".

كما أوضح برزاني أن تنظيم بي كا كا الإرهابي "لا يحترم قرارات ومؤسسات حكومة إقليم كردستان العراق"، مضيفًا "فهو منذ البداية، يقف بشكل واضح ضد كل من البرلمان والحكومة في أربيل".

وشدد برزاني في الوقت نفسه على أنه لا ينبغي جعل الإقليم مصدر تهديد لتركيا وإيران.