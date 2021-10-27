تركيا ترسل 100 ألف جرعة من لقاح كورونا منحةً للجبل الأسود

استلمت وزارة الصحة في عاصمة الجبل الأسود بودغوريتشا، اليوم، 100 ألف جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا دفعة مقدمة من تركيا.

وتسلمت وزيرة الصحة في الجبل الأسود جيلينا بوروفينيتش بويوفيتش، اللقاحات وهي من نوع "سينوفاك" الصيني.

وفي تصريحات صحفية، قالت بويوفيتش إن هذا الدعم الذي قدمته تركيا يدل على العلاقات الجيدة بين البلدين.

ودعت الوزيرة مواطني الجبل الأسود إلى تلقي اللقاح.

بدورها قالت سفيرة أنقرة لدى بودغوريتشا صونغول أوزان، إن تبادل المساعدات والتضامن يسهل مكافحة الوباء.

وأشارت أوزان إلى أن وباء كورونا سينتهي بسرعة أكبر من خلال اللقاحات.