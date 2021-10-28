أقار: تركيا ستواصل مكافحة الإرهابيين أينما كانوا

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، أن بلاده ستواصل مكافحة الإرهابيين أينما كانوا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الخميس، خلال تفقده برفقة قادة الجيش، مناورات "الإطلاق الحر 2021."

وأعرب أقار عن شعوره بالفخر إزاء المرحلة التي وصل إليه الجيش التركي من القدرات والمهارات.

وفي سياق آخر، قال الوزير التركي إنه كان هناك من يحلم بإنشاء ممر إرهابي شمالي سوريا، وتم هدمه على رؤوس الإرهابيين هناك.

وشدد على أن تركيا لم ولن تسمح بإنشاء الممر الإرهابي شمالي سوريا.

وأضاف: "سنواصل بعزم وإصرار مكافحة الإرهاب في كافة المناطق، وفي مقدمتها شمالي العراق.

وأفاد بأن كافة المناطق التي تضم إرهابيين، تعتبر أهدافاً بالنسبة لقوات بلاده.

هذا وتابع المناورات برفقة الوزير التركي، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الصربي، نيبويسا ستيفانوفيتش الذي يزور تركيا بناء على دعوة من أقار.

والسبت، بدأ الجيش التركي، مناورات بعنوان "الإطلاق الحر 2021"، والتي تستهدف من خلالها تعزيز قدراتها الهجومية والتنسيقية، وتختتم الخميس.