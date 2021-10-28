ألمانيا تحيي الذكرى 60 لاتفاقية اليد العاملة المبرمة مع تركيا

أكد رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني (CDU)، أرمين لاشيت، أن لا بد من تثمين مساهمة العمال الأتراك الذين قدموا إلى ألمانيا قبل 60 عامًا وإبراز شأنها.

جاء ذلك في كلمة له الخميس في فعالية أقيمت بمدينة "دوسلدورف" (غرب) بمناسبة الذكرى 60 لاتفاقية اليد العاملة المبرمة بين تركيا وألمانيا.

وأضاف لاشيت: "هؤلاء الذين أتوا إلى بلدنا للعمل قبل 60 عامًا، ساهموا بتطوير بلادنا، إنهم ينتمون إلينا ويستحقون التقدير أكثر من أي شخص آخر، مرة أخرى، أشكرهم جميعا".

وأشار إلى أن في البرلمان الفيدرالي الألماني 83 نائبا من أصول مهاجرة، لافتا إلى أن وجود نواب من أصول مهاجرة بهذا العدد في البرلمان "شيء جميل جدا".