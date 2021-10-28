مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية يهنئ تركيا بذكرى تأسيس الجمهورية

هنأ مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) تركيا بمناسبة عيد تأسيس الجمهورية المصادف يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأكد أمين عام المجلس التركي، بغداد أمرييف في بيان، الخميس، أن تركيا التي تستعد لاستقبال الذكرى المئوية لتأسيسها، احتلت المكانة التي تستحقها كدولة قوية في الساحة السياسية الدولية من خلال سياستها الخارجية السلمية وذات الرؤية، فضلاً عن تنميتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الناجحة القائمة على أسس الإصلاحات الحديثة.

وقال: "قمتنا الثامنة التي ستجمع قادتنا في إسطنبول بعد بضعة أسابيع، ستكون نقطة تحول تاريخية من أجل المجلس"، مشيرًا إلى أن تركيا ستستلم رئاسة المجلس من أذربيجان.

وأضاف: "أحيي ذكرى مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، ورفاقه في السلاح، وأتقدم بخالص التهاني إلى حكومة تركيا وشعبها الشقيق، وأتمنى لها مستقبلًا مزدهرًا".

وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.