مستشار الأمن القومي الأمريكي يتوقع لقاءً بين بايدن وأردوغان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إنه يتوقع أن يلتقي الرئيس جو بايدن مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة غلاسكو الإسكتلندية.

وقال سوليفان في تصريح صحفي على متن طائرة الرئيس الأمريكي الخميس: "أنتظر لقاءً بين بايدن وأردوغان في غلاسكو، لا يمكنني تأكيد ذلك الآن، لكن هذا هو التوقع في الوقت الحالي".

وفيما يتعلق بموقف بلاده من طلب تركيا شراء طائرات إف-16، قال سوليفان "كما تعرفون لم تعد تركيا ضمن برنامج إف-35، أما بالنسبة لطائرات إف-16، فهناك عملية يتم تطبيقها منذ فترة طويلة لكيفية شراء الدول للطائرات الحربية، وتركيا حاليا ضمن هذه العملية المستمرة، وليس لدي ما أضيفه الآن في هذه القضية".

وتستضيف مدينة غلاسكو الإسكتلندية، الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال الفترة الممتدة من 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ولغاية 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.