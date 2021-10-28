وزارة الدفاع التركية تعلن استشهاد عسكري في شمال العراق

استشهد عسكري في انفجار عبوة ناسفه زرعها إرهابيون شمالي العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس.

وقالت الوزارة في بيان: "استشهد اليوم رفيق سلاح بطل في انفجار عبوة ناسفة مصنعة يدويًا زرعها إرهابيون في منطقة عملية مخلب الصاعقة (شمالي العراق)".

ودعت الوزارة بالرحمة للشهيد وأعربت عن تعازيها لأسرته والقوات المسلحة والشعب التركي.

وأطلقت تركيا عمليتي "المخلب البرق" و"المخلب الصاعقة"، في 23 أبريل/نيسان الماضي بشكل متزامن ضد إرهابيي تنظيم "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان"، شمالي العراق.