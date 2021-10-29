أردوغان إلى إيطاليا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الجمعة، إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وكان في مقدمة مودعي أردوغان بمطار أتاتورك، نائبه فؤاد أوقطاي، ووالي إسطنبول علي يرلي قايا.

وتقام قمة مجموعة العشرين في روما بين 30 ـ 31 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

ومن المتوقع أن يتبادل القادة خلال القمة، وجهات النظر حول قضايا مثل الانتعاش الاقتصادي في ظل وباء كورونا، وتطورات الاقتصاد العالمي والصحة، وتغير المناخ، والبيئة، والتنمية المستدامة، وأزمة اللاجئين، والأدوار التي يمكن أن تلعبها مجموعة العشرين في هذه القضايا.