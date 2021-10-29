أردوغان: لن نسمح لأي هجوم ماكر في عرقلة مسيرتنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في رسالة مسجلة بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية التركية: "بينما تلوح الذكرى المئوية لجمهوريتنا في الأفق، لن نسمح لأي قوة أو سيناريو قذر أو أي هجوم ماكر يهدف إلى عرقلة تركيا وأن يحيدنا عن طريقنا".

وهنأ أردوغان كافة المواطنين داخل البلاد وخارجها بمناسبة الذكرى 98 لتأسيس الجمهورية، واصفا إياها بأنها إحدى المحطات الذهبية الباعثة للفخر في تاريخ الشعب التركي المشرف.

وأضاف: "في الذكرى 98 لإعلانه، أحيي ذكرى مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك ورفاقه الأبطال بامتنان".

وأردف: "أدعو الله أن يرحم شهداءنا الذين عهدوا إلينا بهذا الوطن على حساب حياتهم وأود أن أعبر عن امتناني نيابة عني وعن بلدي وشعبي لقدامى المحاربين الذين قاتلوا بشرف أثناء نضالهم من أجل نفس القضية المباركة".

ولفت الرئيس التركي أن 84 مليون مواطن تركي يواصلون جهودهم بالقوة التي يستمدونها من تاريخهم العريق، وقيمهم العتيقة لتعزيز نمو البلاد وتحقيق أهدافها.