أمير قطر يهنئ أردوغان بالذكرى 98 لتأسيس الجمهورية

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، برقية تهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة الذكرى 98 لتأسيس الجمهورية.

جاء ذلك وفق بيان أصدره الديوان الأميري القطري.

وأضاف البيان، أن "نائب أمير دولة قطر (الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني) بعث برقية مماثلة لتهنئة الرئيس التركي بذكرى يوم الجمهورية".

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير بين البلدين واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية" في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.