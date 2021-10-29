أوكرانيا: نأمل توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا مطلع 2022

أعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الجمعة، عن أمل بلاده في توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا مطلع العام المقبل.

وفي مقال، نشره "المجلس الأطلسي" (مؤسسة بحثية)، تطرق كوليبا إلى العلاقات الثنائية بين أوكرانيا وتركيا.

وحمل المقال اسم "الشراكة القوية بين أوكرانيا وتركيا الطريق إلى أمن البحر الأسود".

وقال كوليبا إنه يرى اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى، المقرر عقده في فبراير/ شباط 2022، الذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وتركيا، فرصة لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة.

وأشار إلى أن التعاون السياسي والعسكري والفني بين أوكرانيا وتركيا، يعد نموذجا للرؤية الأطلسية "الناتو" في استراتيجيتها حيال منطقة البحر الأسود.

ولفت إلى أن البلدين سيحتفلان بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية العام المقبل، وأن أنقرة وكييف تخططان لتنظيم اجتماع المجلس الاستراتيجي الأوكراني التركي رفيع المستوى تكريما لهذا الحدث بمشاركة رئيسي البلدين.

وشدد على أن اجتماع الجانبين في فبراير 2022، يعد فرصة لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة التي طال انتظارها.