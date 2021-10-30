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أردوغان يلتقي بايدن الأحد في روما

وكالة الأناضول للأنباء
واشنطن
نشر في 30.10.2021 21:18
أرشيفية- الأناضول أرشيفية- الأناضول

يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما.

وفي تصريح صحفي السبت، قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، إن بايدن سيعقد لقاء ثنائيا مع نظيره التركي.

وأضاف أن بايدن التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومساعدها أولاف شولتس خلال القمة.

وانطلقت أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين، السبت، في العاصمة الإيطالية روما.

ومن المقرر أن تختتم أعمال القمة الأحد، حيث يناقش القادة العديد من القضايا المهمة كمكافحة تغير المناخ والصحة والشؤون الاقتصادية العالمية.

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