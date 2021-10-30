أردوغان يلتقي دراغي في روما على هامش قمة مجموعة العشرين

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، على هامش قمة مجموعة العشرين الاقتصادية.

وكان اللقاء مغلقا واستمر 35 دقيقة.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزيرا الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والمالية والخزانة لطفي ألوان، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك.

ويناقش اليوم الأول من القمة، قضايا الاقتصاد والصحة في ظل وباء كورونا.

وتختتم أعمال القمة الأحد، حيث تقام أول مرة وجها لوجه، بعد تنظيم النسخة السابقة عن بعد جراء قيود وباء كورونا.

ويتألف تكتل "مجموعة العشرين" أو ما يعرف اختصارا بـ "G20"، من تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والسعودية والأرجنتين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا.

كما تضم اليابان والمكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والبرازيل وكندا والصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وتأسست المجموعة عام 1999، بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بينها، بعد الأزمات المالية في تسعينيات القرن الماضي.