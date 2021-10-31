أردوغان: نتخذ كافة التدابير حيال موجة هجرة جديدة من أفغانستان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده تتخذ كافة التدابير حيال موجة هجرة جديدة من أفغانستان ولا نية لديها بفتح أبوابها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام مشاركته بقمة زعماء الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، بالعاصمة الإيطالية روما، تطرق فيه إلى قضايا عدة.

وأكّد أردوغان أن المبالغ التي تنفقها الدول الأكثر تلويثًا للبيئة من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية، أكثر بضعفين مما تنفقه على مكافحة تغير المناخ وهذا أمر مخز.

وأشار أردوغان إلى أن اقتصادات دول العشرين لا تزال تواجه تحديات كبرى رغم بدء تعافي الاقتصاد العالمي في 2021 (مع انحسار وباء فيروس كورونا).

وذكر أن الزيادات في أسعار السلع الأساسية ونسب الديون على وجه الخصوص وصلت إلى مستويات تاريخية.

وقال إن ضغط التضخم العالمي يهز جميع الاقتصادات بشدة بغض النظر عن مستوى التطور لدى الدول، وأن تقارير المنظمات الدولية تشير إلى أن هذا الضغط سيستمر لفترة أخرى.

ولفت إلى أن الانعكاسات السلبية للانقطاعات في سلسلة التوريد ظهرت أصلًا في أرفف المتاجر الفارغة وطوابير الوقود الطويلة.

وذكر أن تركيا تتابع هذه التطورات عن كثب بصفتها دولة اختتمت العام السابق بتسجيل نمو 1.8 في المئة وهي في طريقها لاختتام العام الجاري بنمو يقدر بنحو 9 في المئة.

وبيّن أن تركيا بلد يعكس آثار التقلبات العالمية على مواطنيه بالحد الأدنى، وقد وقفت إلى جانب جميع شرائح الشعب عبر حزم الدعم والحوافز التي نفذتها الحكومة منذ الأيام الأولى للوباء.

وتابع: "يجب ألا تكون المؤسسات التي تتحكم بالنظام المالي العالمي أداة لحملات التلاعب السياسي التي لا تستند لأي مبرر اقتصادي منطقي".

وأكّد أنه لا يمكن قبول التمييز بين الشعوب في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وحول نقاشات إنشاء جيش موحد للاتحاد الأوروبي، شدّد الرئيس التركي على أن "هذا المشروع غير قابل للتحقيق".