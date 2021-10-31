أردوغان وبايدن يتفقان على تشكيل آلية مشتركة لتطوير العلاقات

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مع نظيره الأمريكي جو بايدن على تشكيل آلية مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، وفق مصادر بالرئاسة التركية.

وأوضحت المصادر أن أردوغان وبايدن عقدا لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين المقامة في العاصمة الإيطالية روما.

وأضافت أن الجانبين بحثا الخطوات التي سيتم اتخاذها في إطار المنظور المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

ولفتت إلى أن أردوغان وبايدن أكدا أهمية علاقة التحالف في إطار حلف شمال الأطلسي "ناتو" وأرضية الشراكة الاستراتيجية، كما رحبا بالخطوات المتبادلة في ملف تغير المناخ.