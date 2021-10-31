أردوغان: يجب ألا تكون المؤسسات المالية العالمية أداة لحملات التلاعب السياسي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المؤسسات التي تتحكم بالنظام المالي العالمي يجب ألا تكون أداة لحملات التلاعب السياسي التي لا تستند لأي مبرر اقتصادي منطقي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان، الأحد، على هامش اجتماعات قمة العشرين التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما.

وأضاف أردوغان أن اقتصادات دول مجموعة دول العشرين لا تزال تواجه تحديات كبرى رغم بدء تعافي الاقتصاد العالمي في 2021.

وأشار أردوغان إلى أن المبالغ التي تنفقها الدول الأكثر تلويثًا للبيئة من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية، أكثر بضعفين مما تنفقه على مكافحة تغير المناخ، واصفاً ذلك الوضع بالأمر المخزي.

وانتقد أردوغان التمييز والتفرقة التي تحدث في توزيع لقاحات كورونا المعترف بها من قبل وزارة الصحة العالمية.