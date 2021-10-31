أنقرة: المسيرات التركية المستخدمة في "دونباس" تمتلكها أوكرانيا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، إن الطائرات المسيرة تركية الصنع المستخدمة في منطقة "دونباس" عائدة لأوكرانيا.

جاء ذلك خلال رده على سؤال صحفي روسي عقب لقاء مع نظيره سيرغي لافروف، في العاصمة الإيطالية روما، على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن أي سلاح تشتريه دولة ما من تركيا أو غيرها لا يمكن الحديث عنه على أنه سلاح تركي أو روسي أو أوكراني، وإنما يصبح ملكًا للبلد الذي اشتراه.

ولفت إلى أن السلاح يمكن أن يكون منتجًا في تركيا، ولكن أوكرانيا هي التي تمتلكه، ولذلك لا يمكن توجيه أي اتهام ضد تركيا في هذا الإطار.

وأوضح أن تركيا صادفتها أسلحة مختلفة من دول عدة، بما في ذلك روسيا، خلال حربها ضد الإرهاب في أراضي دول أخرى.

واستدرك: "لكننا لا نتهم روسيا على الإطلاق، ويجب على أوكرانيا أيضًا التوقف عن استخدام اسمنا".

والثلاثاء، نشر الجيش الأوكراني على موقعه في فيسبوك، مشاهد لمسيرات تركية من طراز "بيرقدار تي بي2" تقوم بقصف الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونباس.

وسبق أن عبرت روسيا عن امتعاضها ومخاوفها من استخدام الجانب الأوكراني للطائرات المسيرة تركية الصنع في "دونباس".

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في دونباس.

وبين فينة وأخرى، تندلع اشتباكات في دونباس، بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الذين أعلنوا استقلالهم المزعوم عام 2014.