بايدن يؤكد لأردوغان رغبته في علاقات بناءة مع تركيا

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان عن رغبته في الحفاظ على علاقات بناءة مع تركيا.

جاء ذلك في لقاء بايدن وأردوغان في العاصمة الإيطالية روما، على هامش قمة مجموعة العشرين، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.

وذكر البيان أن بايدن أكد في لقائه مع أردوغان على رغبته في الحفاظ على علاقات بناءة مع تركيا، وتوسيع مجالات التعاون وإدارة النزاعات بشكل فاعل.

كما أعرب بايدن عن تقديره لمساهمة تركيا لنحو 20 عاما في مهمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بأفغانستان.

وأضاف بيان البيت الأبيض، أن الرئيسان بحثا المسار السياسي في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان، والمستجدات في ليبيا، والأوضاع شرقي المتوسط، والجهود الدبلوماسية -لإرساء الاستقرار- جنوبي منطقة القوقاز.

وأوضح أن بايدن أكد أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين وأهمية تركيا كبلد عضو في حلف الناتو، وأعرب عن قلقه من امتلاك تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس -400.

كما أكد بايدن على أهمية المؤسسات الديمقراطية القوية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون من أجل السلام والازدهار، وفق البيان نفسه.

ووفق بيان دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، اتفق الرئيسان على تشكيل آلية مشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

ولفت البيان إلى أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية وتناول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.