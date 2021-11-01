أردوغان: مستعدون لإطلاق عملية "دون تردد" ضد التنظيمات خارج الحدود عندما يتوجب ذلك

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه ونظيره الأمريكي جو بايدن، اتفقا على تكثيف التعاون في أفغانستان وسوريا وليبيا وشرق المتوسط والمجال الاقتصادي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس التركي، الإثنين، بخصوص لقائه مع نظيره الأمريكي في العاصمة الإيطالية روما، أمس الأحد.

وذكر أردوغان أنه وبايدن تفاوضا حول توريد مقاتلات "إف-16" لتركيا، مؤكدًا أنه لم يلحظ أي مقاربة سلبية من بايدن بهذا الصدد.

وأعرب عن أمله في إنهاء مسألة توريد المقاتلات باعتبارها قضية حساسة.

كما شدد على أن بلاده ستفعل ما يلزم لمكافحة تنظيم "بي كا كا/ ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي، مشيرًا أن تركيا مستعدة لإطلاق عملية دون تردد ضد التنظيمات خارج الحدود عندما يتوجب القيام بذلك.

وأردف: "يجب على شريكنا في حلف شمال الأطلسي (واشنطن)، ألا يحاول القيام بمثل هذا الأمر (دعم التنظيمات الإرهابية)".

وأكد أردوغان أنه أبلغ بايدن انزعاجه الشديد من تأسيس قاعدة عسكرية في اليونان.