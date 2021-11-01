أردوغان يصل إسطنبول عقب انتهاء اجتماعات قمة العشرين

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بلاده عائدا من روما بعد ختام اجتماعات قمة مجموعة العشرين.

وحطت طائرة الرئيس التركي في مطار أتاتورك بإسطنبول منتصف ليل الأحد/الإثنين، الساعة 00.20 بالتوقيت المحلي.

وكان في استقبال أردوغان والي إسطنبول علي يرلي قايا ومسؤولون آخرون.

ورافق أردوغان خلال عودته من إيطاليا عقيلته أمينة أردوغان، ووزيرا الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والخزانة والمالية لطفي ألوان، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، ونائب أمين عام حزب العدالة والتنمية إفكان آلا ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة إبراهيم قالن.