الدفاع التركية: إما أن نستلم مقاتلات "إف35" أو نستعيد أموالنا التي أنفقناها على المشروع

كشفت وزارة الدفاع التركية، عن التخطيط لإجراء جولة ثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ملف مقاتلات "إف35" خلال الأشهر القليلة القادمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الرائد في مستشارية الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع، بينار قره، الإثنين، في العاصمة أنقرة.

وأوضحت "قره" أن وزارتي الدفاع التركية والأمريكية تعملان على إنهاء الخلافات الحاصلة حول ملف مقاتلات "إف35".

وأضافت: "الأسبوع الفائت استقبلنا وفدا أمريكيا في العاصمة أنقرة لبحث هذا الشأن، وتم الاتفاق على استئناف المحادثات على أن يكون الاجتماع الثاني في واشنطن خلال الأشهر القليلة القادمة".

وأردفت: "موقف تركيا واضح، نريد العودة إلى المشروع واستلام المقاتلات المخصصة لتركيا، وإلا فإننا نريد استعادة الأموال التي أنفقناها أثناء انخراطنا في المشروع والبالغ قيمتها مليار و400 مليون دولار".

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، أكدت المتحدثة العسكرية، أن القوات المسلحة التركية تواصل بحزم مطارة الإرهابيين داخل وخارج حدود البلاد.

وأشارت إلى أن القوات التركية تمكنت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، من تحييد 279 إرهابيًا داخل وخارج البلاد، وأنها حيدت 169 إرهابيا في مناطق عملياتها داخل الأراضي السورية.

وفي هذا السياق أشارت "قره" إلى مقتل 19 مدنيًا وإصابة 72 بينهم أطفال جراء هجمات النظام السوري على إدلب في أكتوبر.

كما لفتت إلى إلقاء القبض على 471 شخصًا بينهم 38 إرهابيا أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بطرق غير قانونية.