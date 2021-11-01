السفير التركي بلبنان ينتقد بشدة نشر "النهار العربي" مقابلة مع أحد إرهابيي بي كا كا

انتقد السفير التركي لدى بيروت صحيفة "النهار العربي" للمقابلة التي أجراها سركيس كسارجيان، مع مسؤول في "بي كا كا" الإرهابي، يدعى جمال بايك، ونشرتها الصحيفة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.

وعبر السفير علي باريش أولوصوي، الاثنين، عن "خيبة أمله" رسالة بعثها إلى مدير تحرير الصحيفة غسان حجار، مؤكداً أنها قبلت طواعية أن تكون لسان حال منظمة إرهابية.

وقال أولوسوي: "إنه لأمر مؤسف للغاية أن توافق النهار العربي على نشر مقابلة شاملة مع أحد الإرهابيين المعروف عالميا، وهو كما يقول كسارجيان، الشخص الثاني في حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)".

وأضاف: "إنه لمن المخيب للآمال أن نرى النهار العربي قبلت طواعية أن تكون لسان حال منظمة إرهابية، وأن تصبح متواطئة في إيصال دعايتها السوداء من خلال نشر مقابلة مع أحد مسؤولي تلك المنظمة".

وتابع أولوسوي: "غني عن القول إن الدعاية السوداء لمنظمة إرهابية التي نقلتها المقابلة لا تستحق أي رد فعل من تركيا أو من أي عضو آخر في المجتمع الدولي".

وأوضح أن كسارجيان كشف أن "بي كا كا" لا يزال مدرجا على قائمة المنظمات الإرهابية الصادرة عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكر أنه "لأمر مثير للشفقة" رؤية "بي كا كا" يلجأ إلى مزاعم سخيفة لا أساس لها من الصحة على أمل كسب تعاطف الجماهير الدولية لضمان بقائه في مواجهة عزم تركيا على القضاء على وجوده.

واعتبر السفير أنه "في الوقت الذي يحتاج فيه لبنان إلى دعم أصدقائه في المنطقة، نعتبر نشر هذه المقابلة خطوة مؤسفة للغاية من شأنها تقويض علاقات الصداقة والأخوة القائمة بين لبنان وتركيا".

وشدد على أن "بي كا كا" منظمة إرهابية تشكل تهديدا وجوديا أمنيا لتركيا ولشعبها منذ أكثر من 40 عاماً بوجودها في سوريا والعراق وإيران.

وأكد أن المنظمة "باتباعها أجندة انفصالية لا تزال تشكل تهديدا خطيرا لتركيا وعدد كبير من دول المنطقة".

وتابع: "نأمل ألا تكون المقابلة التالية من النهار العربي مع من يسمى زعيم داعش، نرجو بشدة من النهار العربي الامتناع عن خدمة الأجندات المريضة للتنظيمات الإرهابية وكذلك الامتناع عن الخطوات التي قد تبعد الدول الصديقة والشقيقة في المنطقة".

وبحسب مصدر دبلوماسي للأناضول فإن رسالة السفير أولوصوي أرسلت إلى مدير تحرير النهار، في اليوم التالي لنشر المقابلة في الجريدة، لكنها لم تنشر في الجريدة حتى الساعة.

وفي مقابلته مع "النهار العربي" زعم جميل بايك، الرئيس المشترك لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، امتلاك "بي كا كا" 1500 مقاتل داخل حدود تركيا، إضافة إلى 2500 مقاتل في مناطق أخرى".

وادعى أنه بسبب الهجوم المنسق لطائرات الاستطلاع والطائرات الحربية التركية، بات "بي كا كا" يتحرّك في وحدات صغيرة للتقليل من خسائره، واعتمد أساليب قتال جديدة ومسار عمل مضاداً لشكل العمل الاستخباري والهجومي التركي.

يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابي، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويتخذها نقطة انطلاق لشن هجمات على الداخل التركي.