أردوغان: نتطلع للمستقبل بأمل اعتمادًا على قوتنا المستمدة من الشباب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تتطلع إلى المستقبل بأمل، اعتمادًا على القوة التي تستمدها من شبابها.

جاء ذلك في رسالة مرئية مسجلة وجهها الأربعاء إلى المشاركين في "ملتقى رواد الأعمال" الذي تستضيفه ولاية قونية (وسط).

وأكد أردوغان أن كل فرد من أفراد الشعب يمكن أن يكون منتجًا بدرجة عالية في ريادة الأعمال والابتكار عندما توفر له البنية التحتية والتعليم والإمكانات اللازمة.

ولفت إلى أن هذه الميزة التي تتمتع بها تركيا تمنحها فرصًا كبيرة وسط مرحلة يشهد فيها نظام الحكم والاقتصاد في العالم تغيرات جذرية.

وأوضح أن هناك واجبات مهمة للغاية تقع على عاتق الجميع في القطاعين العام والخاص، بشأن تشكيل الرؤية الجديدة لتركيا، والتي تعتبر "ثورة التنمية الخضراء" أولى بشائرها.

وشدّد الرئيس التركي على أن حكومته لديها توقعات عالية جدًا، ومن الشباب على وجه الخصوص.

وأشار أن تركيا تقف في مكان تتطلع فيه إلى مستقبلها بأمل اعتمادًا على القوة التي تستمدها من شبابها في ظل زيادة الشيخوخة لدى شعوب دول الغرب والمشاكل العالقة في بلدان الشرق على مستوى التعليم والبنية التحتية.

وبيّن أردوغان أن كل تجربة ومحنة مرت بها البلاد تعزز تصميم حكومته على تحقيق أهداف شعبها.