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الرئيس التركي يستقبل أمين عام مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 03.11.2021 16:26
أردوغان مستقبلاً بغداد أمرييف DHA أردوغان مستقبلاً بغداد أمرييف (DHA)

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان بأمين عام مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية "المجلس التركي"، بغداد أمرييف، في أنقرة اليوم الأربعاء.

ونقل مراسل الأناضول أن اللقاء المغلق جرى في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية، وحضره من الجانب التركي وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

ويضم "المجلس التركي" الذي تأسس في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، إضافة إلى المجر بصفة مراقب.

ويهدف المجلس ومقره إسطنبول إلى تطوير التعاون بين الدول الناطقة بالتركية في العديد من المجالات بينها التعليم والتجارة.

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