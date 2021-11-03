صحف إيطالية: أردوغان "الرابح" في قمة العشرين

تناولت الصحف الإيطالية أخبارا تفيد بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو "الرابح" في قمة قادة مجموعة العشرين التي عقدت في روما الأسبوع الماضي.

وعلقت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الأكثر تداولا في إيطاليا، خبرا وصفت فيه أردوغان بعد تقييمها للزعماء المشاركين بالقمة، بقولها إنه "الضالة المنشودة لجميع الملفات الساخنة".

ولفتت إلى رغبة العديد من القادة في لقاء الرئيس التركي خلال القمة، مضيفة أن أردوغان أصبح المتصدر الآخر لمجموعة العشرين إلى جانب المستضيف.

من جانبها أشارت صحيفة "لافيريتا" في خبرها، أنه إذا كان هناك "منتصر" في القمة، فمن المرجح أن يكون أردوغان،.

وتابعت "هل هو تقييم مبالغ فيه؟ ربما لا، ففي القمة التي عقدت في روما، استغل الرئيس التركي 3 عوامل: الضعف السياسي للرئيس الأمريكي جو بايدن على الصعيدين الدولي والداخلي، وعدم مشاركة المحور الصيني الروسي في هذه القمة ما أتاح لأردوغان مجالا للمناورة، وبروزه كلاعب مركزي في بعض القضايا الحرجة".

بينما أشارت صحيفة "إل ميساغيرو" إلى العلاقات التركية الإيطالية، التي توترت جراء تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، لكن خفت شدتها إثر اللقاء الثنائي بينه وبين أردوغان على هامش القمة.

من جهته أفاد موقع "أفاريتالياني" الإخباري أن قمة العشرين كانت نجاحا لأردوغان، حيث قال "إنه الرابح الحقيقي".