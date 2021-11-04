أردوغان: خلال 12 عاماً تعززت قوة ومكانة المجلس التركي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن 12 عاماً مرت على تأسيس "المجلس التركي"، الذي بات خلال هذه السنوات رمزاً للتضامن والأخوة بين الدول الأعضاء، كما أنه لعب دوراً فعالاً في تبادل الخبرات وإقامة شراكات جديدة عبر اللقاءات التي جرت تحت سقفه.

جاء ذلك في رسالة بعث بها، اليوم الخميس، للاجتماع السادس لوزراء تعليم المجلس التركي، والاجتماع الرابع لمجلس العلوم التابع للأكاديمية التركية الدولية، وانطلقت الفعاليتان في إسطنبول، وتستضيفهما وزارة التعليم العالي.

وأشار أردوغان إلى أنه خلال 12 عاما تعززت قوة ومكانة وفعالية المجلس من خلال المشاركات الجديدة، مؤكداً على أن قمة المجلس التركي بنسختها الثامنة التي تستضيفها إسطنبول في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري ستكون نقطة تحول في تاريخ المجلس.

وأضاف: "أعتقد أن الاجتماع القائم بين وزراء التربية والتعليم في نطاق القمة سيوجه جهودنا لتوفير تعليم ذي جودة أفضل لشبابنا الذين هم ضمان لمستقبلنا".

وأعرب أردوغان في ختام رسالته عن ترحيبه وشكره للضيوف القادمين إلى تركيا من بلدان العالم التركي لحضور الاجتماع الـ 6 لوزراء تعليم المجلس التركي، متمنيا النجاح للاجتماع والازدهار والسعادة لكافة أبناء العالم التركي.

ويضم "المجلس التركي" الذي تأسس في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، إضافة إلى المجر بصفة مراقب.

ويهدف المجلس (مقره إسطنبول) إلى تطوير التعاون بين الدول الناطقة بالتركية في العديد من المجالات بينها التعليم والتجارة.