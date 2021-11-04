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أردوغان: سنواصل العمل دون توقف لخدمة المواطنين كما بدأنا في 2002

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 04.11.2021 09:16
آخر تحديث في 04.11.2021 09:42
الرئيس رجب طيب أردوغان وكالة الأناضول الرئيس رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومة "حزب العدالة والتنمية" ستواصل العمل قدماً لخدمة المواطنين، كما بدأت منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2002.

جاء ذلك خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر، بمناسبة الذكرى 19 لوصول حزبه إلى الحكم.

وأردف أردوغان "سنواصل العمل دون توقف على طريق خدمة المواطنين والسير مع شعبنا كما فعلنا منذ 3 نوفمبر 2002".

وكان حزب "العدالة والتنمية" قد تأسس في أغسطس/آب 2001، وحافظ بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان على موقع متميز بتاريخ الجمهورية السياسي من خلال استمراره في السلطة على مدار 19 عاماً.

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