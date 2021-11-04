أردوغان: سنواصل العمل دون توقف لخدمة المواطنين كما بدأنا في 2002

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومة "حزب العدالة والتنمية" ستواصل العمل قدماً لخدمة المواطنين، كما بدأت منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2002.

جاء ذلك خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر، بمناسبة الذكرى 19 لوصول حزبه إلى الحكم.

وأردف أردوغان "سنواصل العمل دون توقف على طريق خدمة المواطنين والسير مع شعبنا كما فعلنا منذ 3 نوفمبر 2002".

وكان حزب "العدالة والتنمية" قد تأسس في أغسطس/آب 2001، وحافظ بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان على موقع متميز بتاريخ الجمهورية السياسي من خلال استمراره في السلطة على مدار 19 عاماً.