رئيس البرلمان التركي: نأمل أن تتقاسم منطقة القوقاز ثرواتها وتنعم بالرخاء

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن بلاده ترغب في تحول القوقاز إلى منطقة تتقاسم ثرواتها وتعم فيها السعادة والرخاء.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الخميس، في افتتاح معرض صور يوم النصر في الحرب الوطنية الأذربيجانية، الذي نظم في صالة عرض تابعة لمكتب العلاقات العامة في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال شنطوب: "التصوير منذ بدايته وحتى يومنا الحاضر يحمل أهمية من حيث تجسيده لحظات لا يمكن وصفها بالكلمات، وأعتقد أن الصور مثل الجمل المكونة من كلمات ذات معنى وتعبير قوي".

وأشار إلى أن المعرض يضم صورا ذات مستوى عال وتأثيراً عاطفياً.

وأوضح أن المصور من صوره يمكنه تغيير اتجاه القرارات السياسية المهمة، وأن الصورة القوية ممكن أن تغير مجرى التاريخ.

ولفت إلى أن الصور التي يضمها المعرض لسان الآلام العميقة التي شهدها إقليم قره باغ أثناء الاحتلال الأرميني على مدار 30 عاما، مؤكدا أن النصر الذي حققته أذربيجان أزال عائقا كبيرا كان يقف في وجه التعاون والسلام الدائم بمنطقة القوقاز.