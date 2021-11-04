واشنطن تعرض على أنقرة تأسيس مجموعة عمل لبحث قضايا الخلاف بين البلدين

صرح وزير الخارجية التركي إنه سيتم تأسيس مجموعة عمل مع الولايات المتحدة لمناقشة مسائل تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"غولن" الإرهابيين ومنظومة صواريخ "إس-400"، بناء على عرض تقدمت به واشنطن.

جاء ذلك خلال عرض مولود تشاوش أوغلو في البرلمان، الخميس، مشروع موازنة وزارة الخارجية والمؤسسات التابعة لها لعام 2022.

وأشار تشاوش أوغلو إلى مواصلة تركيا اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية.

وبين أن الاجتماع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي جو بايدن، الأحد الماضي، جرى في جو بنّاء.

ولفت إلى أن تعاون الولايات المتحدة مع "ي ب ك/ بي كا كا" وتواجد "غولن" فيها، وموقفها من العقوبات المتعلقة بمنظومة "إس-400" لا يتوافق مع روح التحالف.

وأضاف: "أكد رئيسنا بوضوح على هذه الأمور خلال الاجتماع. سننشئ مجموعة عمل لمعالجة هذه القضايا".

وتابع: "قلنا سابقا إننا قدمنا مثل هذا العرض إلى الولايات المتحدة، والآن جاءنا العرض من الجانب الأمريكي".

وذكر تشاوش أوغلو أن المؤسسات والوزارات ذات الصلة تواصل أعمالها المتعلقة بتأسيس مجموعة العمل والقضايا التي سيتم مناقشتها.

ولفت أن 2021 عام حافل بالأجندات على الصعيد الدولي، مبينا أن تطورات مهمة حدثت في أفغانستان والشرق الأوسط والبلقان وإفريقيا وآسيا.

وذكر أن جو انعدام الأمن لا يزال يهيمن على المشهد العالمي، وأن الصراع المتزايد على السلطة والمنافسة يهددان نظام العلاقات القائمة على القواعد.

وأشار إلى انتشار النهج القائم على المصالح قصيرة الأجل.

ولفت أن جميع الدول تحاول تكييف سياساتها الخارجية مع النظام العالمي المتعدد الأقطاب والمتقلب.

وصرح تشاوش أوغلو أن تركيا اتخذت خطوات حازمة في سياستها الخارجية المُبادِرة والإنسانية.