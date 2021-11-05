أردوغان: نعتزم افتتاح 404 حدائق عامة في إطار "ثورة التنمية الخضراء"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم الحكومة على إنشاء 404 حديقة عامة بحلول العام 2023 في إطار الجود المبذولة لتحقيق "ثورة التنمية الخضراء"

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، خلال افتتاح حديقة "الأمة" في منطقة عمرانية بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان: "نخطط لافتتاح 404 حدائق مفتوحة للشعب بحلول عام 2023".

وأعرب عن أمله أن تكون حديقة الأمة التي ستبنى على مساحة 7.7 ملايين متر مربع في أرض "مطار أتاتورك" بإسطنبول من بين الأكبر في مدن العالم.

وأضاف "بكفاحنا وموقفنا الراسخ تمكنت حكومتنا من إحباط العديد من المحاولات الدنيئة الرامية لتشويه سمعة تركيا".

وتابع: "ما زلنا نعاني من آلام المكائد التي استهدفت اقتصادنا إضافة إلى تأثير الأزمات العالمية".

ولفت إلى أن الحكومة التركية وضعت خارطة طريق جديدة بإعلان "ثورة التنمية الخضراء" في الوقت الذي يتعثر فيه العالم أمام تهديد تغير المناخ.