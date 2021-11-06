أردوغان يدعو إلى حماية الموارد المائية واستخدامها بكفاءة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن حماية الموارد المائية "لم تعد خيارا بل ضرورة".

جاء ذلك في كلمة له السبت، خلال مشاركته في مراسم افتتاح سد "إيليصو" بولاية ماردين، جنوب شرق تركيا.

وأضاف أردوغان: "حماية مواردنا المائية قبل أن تصل حد النضوب واستخدامها بكفاءة وإدارتها بشكل صحيح لم تعد خيارا بل ضرورة".

ولفت إلى أن افتتاح سد "البروفيسور فيصل إر أوغلو" في إيليصو، يعد أحدث مثال عن سياسة إنجاز المشاريع الخدمية التي تنتهجها حكوماته منذ 19 عاما، في إطار السعي لتحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023 في مئوية تأسيسها.

وأوضح أنهم نجحوا في إتمام مشروع بناء السد رغم كافة العراقيل التي وُضعت في طريقهم، وعلى رأسها التمويل وهجمات منظمة "بي كا كا" الإرهابية، إلى جانب حملات التضليل والتشويه.

وأفاد أن سد ومحطة الطاقة الكهرومائية في إيليصو، يعدان الأكبر من نوعهما على نهر دجلة.

ولفت إلى أن إيليصو يعد ثاني أكبر سد بعد سد أتاتورك (على نهر الفرات) من حيث الحجم.

وأضاف أن سعة تخزين السد تبلغ 11 مليار متر مكعب، في حين تصل القوة المركبة فيه 1200 ميغا واط.

وأشار إلى أهمية هذا المشروع، وعلى الخصوص مع ازدياد خطر القحط والجفاف في تركيا، والعالم أجمع.

وأكد على ضرورة حماية البلاد من أخطار الجفاف، وتبعاتها مثل نقص الغذاء، والاستعداد للسيناريوهات المظلمة التي تنتظر العالم في المستقبل.

وأردف أن الماء يعد بلا شك أثمن وأهم مورد استراتيجي في القرن الحالي، حيث يزداد الضغط على الموارد المائية مع ازدياد القحط وتغير المناخ وعدد السكان.

وأشار إلى زيادة عدد السكان حول العالم في آخر 60 عاما من 3 مليارات إلى 8 مليارات، دون أي زيادة في كمية الأمطار خلال هذه الفترة، فضلا عن زيادة الكوارث الطبيعية مثل السيول وحرائق الغابات والقحط نتيجة التغير المناخي.